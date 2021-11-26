Сочи, Краснодарский край, , 18:00 — REGNUM О готовности Армении приступить к делимитации и демаркации границы с Азербайджаном заявил 26 ноября на трёхсторонней встрече в Сочи армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Никол Пашинян Kremlin.ru

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Заявив, что приехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым не только для постановки существующих проблем по теме Нагорного Карабаха, но и для обсуждения плана по их решению, Пашинян сказал:

«Я тоже говорил, что Армения готова приступить к процессу делимитации и демаркации границы».

Он добавил, что Ереван заинтересован в разблокировке всех транспортных и экономических коммуникаций с Азербайджаном. Пашинян высказал пожелания, чтобы по итогам переговоров была достигнута договорённость по конкретным решениям.

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