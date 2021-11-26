Нижний Новгород, 26 ноября, 2021, 17:59 — ИА Регнум. Бывший начальник отдела архитектуры и строительства мэрии Кулебак Дмитрий Сажин предстанет перед судом по обвинению в получении взятки. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по Нижегородской области сегодня, 26 ноября.

Uaz-alyansco.ru УАЗ «Патриот»

По версии следствия, в 2014 году руководитель одной из местных фирм отдал ему внедорожник УАЗ «Патриот».

Автомобиль стоимостью 250 тысяч рублей Сажин получил в качестве «негласного вознаграждения» за подписание актов о принятии работ по муниципальным контрактам и покровительство.

Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки и в крупном размере». Теперь ему грозит наказание в виде штрафа от 2 млн до 22,5 млн рублей, либо лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

В настоящее время Дмитрий Сажин помещён под домашний арест, а на его имущество наложен арест.