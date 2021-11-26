Владимир, 26 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Во Владимире выполнили поручение министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко организовать на Станции скорой медицинской помощи областного центра не менее 30 бригад. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Defense.gov Скорая помощь

«Поручение главы Минздрава РФ выполнено. В оперативном управлении Владимирской станции СМП ежедневно от 30 до 32 бригад скорой помощи. Благодаря оперативно принятым организационным мерам время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи в неотложной форме уменьшилось в два раза, а в экстренной форме — доведено до установленных нормативов», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи областного департамента здравоохранения Светлана Григорян.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в день визита министра областной центр обслуживало всего 17 бригад. Для выполнения поручения Мурашко во Владимир были направлены резервные автомобили из районов, кадровый дефицит сократили за счёт студентов.