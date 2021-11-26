Таллин, 26 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум.

(сс) FraukeFeind Лекарства

Департамент лекарственных средств Эстонии признал трудности с поставками в страну ряда важных медикаментов. Об этом сообщил порталerr.ee.

Так, возник дефицит раствора Diphereline 11,25 mg. Лекарство используется преимущественно для лечения рака предстательной железы. Сроки ликвидации проблемы неизвестны.

Представитель владельца лицензии на продажу Sandoz Pharmaceuticals d.d. не может доставить в страну таблетки Terbinafine Sandoz 250 mg, предназначенные для лечения грибковых заболеваний. Трудности сохранятся предположительно до конца декабря.

Представители Gedeon Richter Plc не могут доставить в Эстонию противовоспалительное средство Prednisolon-Richter 5 mg. Другие пероральные таблетки с тем же содержанием действующего вещества в стране не продаются. Проблема сохранится как минимум до середины января 2022 года.

Представитель Bausch Health Ireland Limited сообщил о трудностях с поставкой глазных капель Yellox. В Эстонии не продаются другие лекарства с тем же содержанием действующего вещества, поэтому для продолжения лечения необходимо посоветоваться с врачом. Ожидается, что перебои с их доставкой удастся решить не ранее февраля 2022 года.