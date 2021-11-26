Лондон, 26 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже отметки в $77 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 26 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 17:36 мск, стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне опустилась на 6,62% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигла $76,77 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась на уровне ниже $77 за баррель 24 сентября текущего года.