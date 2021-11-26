Москва, 26 ноября, 2021, 17:54 — ИА Регнум. 25 ноября 17-летний российский голкипер московского «Локомотива» Даниил Худяков принял участие в матче предпоследнего пятого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Лацио» (0:3). Таким образом, Худяков побил рекорд Игоря Акинфеева, став самым молодым российским вратарем в истории, сыгравшим в матче еврокубков. Худяков опередил голкипера «красно-синих» на семь месяцев.

Светлана Бекетова Игорь Акинфеев

В текущем сезоне Даниил Худяков принял участие в четырех матчах за «железнодорожников» во всех турнирах, в которых пропустил семь мячей.

29 ноября, в матче 16-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 «Локомотив» сыграет с тульским «Арсеналом».

Текущее соглашение воспитанника «Локомотива» с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает 17-летнего футболиста в 175 тысяч евро.