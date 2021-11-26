Анкара, , 17:51 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вредном влиянии иностранных факторов и агентов на курс турецкой национальной валюты.

Эрдоган Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом Эрдоган рассказал в ходе своего выступления в Измире.

Обвинив «внешние силы» в падении курса лиры, он заявил, что правительство продолжит снижение кредитной ставки.

«Эта ставка упадет, упадет! Мы не отдадим наш народ, наших фермеров на растерзание ставке. Есть иностранные агенты, они на нас давят, но что бы они ни делали, мы от нашей экономической программы не откажемся», — заявил Эрдоган.

Напомним, за 2021 год турецкая валюта обесценилась более чем на 40%.

При этом 23 ноября курс лиры поставил антирекорд, упав с 11,37 до 13,21 лиры за один доллар США. После этого в Турции начались акции протеста с требованием отставки правительства.

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