Эльбасан, Албания, 26 ноября, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Албании Эди Рама 26 ноября выступил с совместной пресс-конференцией с косовским коллегой Альбином Курти после объединенного заседания двух правительств в Эльбасане и подписания 13 соглашений.

Ps.al Эди Рама

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Рама прокомментировал результаты опроса Euronews Albania, согласно которому около 80% его сограждан поддержали бы объединение с Косово. Политик заявил, что он за объединение с Косово и уверен, что оно произойдет, но не знает, когда.

При этом политик отметил, что «гадалок не судят» и что его заявление можно рассчитывать именно как «пророчество», которое он «вставил для переводчиков и для тех, кто делают декларации о том, что после встречи в Эльбасане запылают Балканы и т.д. об этом и о церквях…»

С похожим заявлением выступил и Курти, который отметил, что «национальное объединение это не то, что мы можем выбрать или решить, но коллективная воля, которая нас выбирает и избирает». «Поэтому мы не можем управлять такими историческими процессами и назначать даты», — сказал он.