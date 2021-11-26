Приштина, , 18:02 — REGNUM Независимый профсоюз работников администрации Косово 26 ноября провел акцию протеста напротив правительства Косово.

Выросли ли зарплаты у бюджетников? Pixabay.com

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, государственные работники требуют принятия закона о заработной плате и установления размера минимальной заработной платы чиновника на уровне €350 в месяц. Также протестующие требовали учесть работу в 90-е годы в стаж.

Напомним, 25 ноября в Косово прошла однодневная всеобщая забастовка медицинских работников, также требовавших принятия закона о заработных платах

Закон о заработных платах был принят в феврале 2019 года, однако затем, по требованию народного адвоката, он был отправлен в конституционный суд Косово и объявлен недействительным. Закон предусматривал заработную плату специалистов медиков в размере €600−1200, медицинских сестер — €400−525.

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