София, , 17:48 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев направил главе российского государства Владимиру Путину письмо с соболезнованиями по поводу трагедии, произошедшей 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом 26 ноября сообщило Болгарское радио.

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В послании, в частности, отмечено, что руководство Болгарии и болгарский народ искренне скорбят по погибшим горнякам.

Радев «Мы разделяем боль утраты, сегодня наши мысли — вместе с родными и близкими этих людей».

Кроме того, болгарский лидер высказал пожелания скорейшего выздоровления и полного восстановления пострадавшим шахтерам и спасателям.

Напомним, 25 ноября в результате ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибли 52 человека.

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