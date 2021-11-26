Манчестер, Великобритания, 26 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. 26 ноября журналист Патрик Бергер в своем Twitter-аккаунте сообщил, что 63-летний немецкий директор по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник начнет работу в «Манчестер Юнайтед» со следующей недели.

«Манчестер Юнайтед»

Также сообщается, что «Локомотив» не получит компенсации за уход Рангника из клуба.

Ранее сообщалось, что Рангник, принявший второе улучшенное контрактное предложение «манкунианцев», ближайшие шесть месяцев будет занимать должность главного тренера «красных дьяволов». С лета 2022 года немецкий специалист будет переведен на позицию консультанта клуба.

В ближайшее воскресенье «Манчестер Юнайтед» в матче тринадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с лондонским «Челси». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». На данный момент «красные дьяволы», набрав лишь семнадцать очков после двенадцати туров, идут на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата.