Таллин, 26 ноября, 2021, 17:44 — ИА Регнум. Обладателем почетного титула «Гражданин года 2021» в Эстонии стала глава консультирующего правительство научного совета, вирусолог Ирья Лутсар. Об этом сообщило гостелевидение страны ETV.

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Она стала 19-м обладателем этого титула в истории страны. «Я благодарна тем, кто выдвинул мою кандидатуру, и тем, кто меня выбрал. И особенная благодарность моим коллегам из научного совета, без которых этого тернистого пути борьбы с коронавирусом просто не существовало бы», — прокомментировала событие Лутсар.

По ее словам, Эстонии удалось обуздать ситуацию с коронавирусом благодаря совместным усилиям местных жителей.

На церемонии награжденияминистр внутренних дел Кристиан Яани отметил, что Ирья Лутсар — обладательница титула гражданина последних двух лет. Она внесла весомый вклад в повышение гражданской осведомленности и социальной сплоченности.

«Будучи профессором института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета она почти два года возглавляла консультирующий правительство научный совет. Одновременно с этим Лутсар оставалась ученым, борющимся с коронавирусом. Она старалась вести диалог со всем обществом, полагаясь на научное мировоззрение и внушая оптимизм, что мы сможем преодолеть эту пандемию», — подчеркнул министр.