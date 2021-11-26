Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM 26 ноября пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» сообщила, что 30-летний российский голкипер Станислав Крицюк, получивший травму правого сустава в матче Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 с туринским «Ювентусом», пропустит как минимум два месяца. Вратарь должен успеть восстановить к весенней части сезона.

Вратарь ФК «Зенит» Станислав Крицюк Дарья Драй © ИА REGNUM

В текущем сезоне Станислав Крицюк принял участие в семи матчах чемпионата России, в которых пропустил девять мячей.

Крицюк перешел в «Зенит» 2 сентября 2020 года из португальского клуба «Жил Висенте2 за 2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость российского голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 2,5 миллиона евро. Соглашение Крицюка с «сине-бело-голубыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В воскресенье, 28 ноября, состоится матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». В стартовом составе санкт-петербургского клуба, вероятнее всего, выйдет Михаил Кержаков.