Бухарест, 26 ноября 2021, 17:42 — REGNUM Министерство национальной обороны Румынии намерено реализовать ряд программ по повышению боеспособности армии государства, а также модернизации ее подразделений в рамках НАТО. Об этом 26 ноября заявил новоназначенный руководитель румынского оборонного ведомства Василе Дынку, передает румынское телевидение.

ВС Румынии на учениях
ВС Румынии на учениях
7th Army Training Command

По словам министра, в настоящее время первоочередной задачей Бухареста, в контексте развития вооруженных сил, является выделение дополнительных средств на приобретение современного оружия и социальную поддержку военнослужащих.

«Я знаю, с какими трудностями сталкивается наша армия, и лично приложу все усилия, чтобы воплотить в жизнь грандиозные планы реформ».
Дынку

О каких именно реформах идет речь, Дынку не уточнил.

Напомним, румынский кабинет министров во главе с Николае Чукэ был окончательно утвержден 25 ноября. К своей работе новая структура, включая минобороны, приступит в течение ближайших трех дней.

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