Бухарест, 26 ноября, 2021, 17:42 — ИА Регнум. Министерство национальной обороны Румынии намерено реализовать ряд программ по повышению боеспособности армии государства, а также модернизации ее подразделений в рамках НАТО. Об этом 26 ноября заявил новоназначенный руководитель румынского оборонного ведомства Василе Дынку, передает румынское телевидение.

7th Army Training Command ВС Румынии на учениях

По словам министра, в настоящее время первоочередной задачей Бухареста, в контексте развития вооруженных сил, является выделение дополнительных средств на приобретение современного оружия и социальную поддержку военнослужащих.

Василе Дынку «Я знаю, с какими трудностями сталкивается наша армия, и лично приложу все усилия, чтобы воплотить в жизнь грандиозные планы реформ».

О каких именно реформах идет речь, Дынку не уточнил.

Напомним, румынский кабинет министров во главе с Николае Чукэ был окончательно утвержден 25 ноября. К своей работе новая структура, включая минобороны, приступит в течение ближайших трех дней.