Нью-Дели, , 17:39 — REGNUM Визит президента России Владимира Путина в Нью-Дели, намеченный на 6 декабря, имеет большое значение для особого стратегического партнерства Индии и РФ, сообщает пресс-релиз МИД Индии, опубликованный ведомством 26 ноября на официальном сайте.

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МИД Индии отмечает, что визит Путина станет новым импульсом для привилегированного стратегического партнерства.

«Визит придаст импульс особому индийско-российскому привилегированному стратегическому партнерству», — указано в сообщении.

Владимир Путин и Нарендра Моди в ходе встречи «рассмотрят состояние и перспективы двусторонних отношений и обсудят пути дальнейшего углубления стратегического партнерства между двумя странами».

«Саммит также даст возможность обменяться мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», — добавили в МИД Индии.

Ранее посол Индии в РФ заявил, что в ходе визита ожидается заключение ряда соглашений, в том числе в военной сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября пресс-служба Кремля заявила о намерении президента России Владимира Путина посетить Индию 6 декабря.

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