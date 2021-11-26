Приштина, Сербия, 26 ноября, 2021, 17:43 — ИА Регнум. В Косово 26 ноября в результате исследования 1263 образцов выявили 17 носителей коронавируса, признаны излечившимися пять человек, за день не скончался ни один пациент с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Hipi Zhdripi Приштина, Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 161 055 случаев заражения, не считая сербского населения края, 157 748 пациентов излечились, 2983 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже более месяца суточная смертность меньше 1.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 355.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 759 901 человек, при этом произведено уже свыше 1 612 311 инъекций вакцины. На выходных было произведено лишь две инъекции вакцины.