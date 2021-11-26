Ливерпуль, Великобритания, 26 ноября, 2021, 17:37 — ИА Регнум. 18-летний атакующий полузащитник московского «Динамо» и сборной России по футболу Арсен Захарян может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. По сообщениям издание Tuttomercato футболистом интересуется «Эвертон».

Evertonfc.com Футболист «Эвертона»

Сообщается, что сумма трансфера может составить 10 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Захаряна в 9 миллионов евро. Соглашение футболиста с «Динамо» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Арсен Захарян принял участие в четырнадцати матчах за «Динамо» в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых набрал 8 (3+5) очков по системе гол+пас.