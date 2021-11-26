Тбилиси, , 17:49 — REGNUM Вдова лидера сепаратистской Ичкерии Джохара Дудаева Алла Дудаева 26 ноября на персональной странице Михаила Саакашвили в «Фейсбуке» оставила комментарий, резко осуждающий нынешние власти Грузии.

Флаг Грузии

«Они думают только о себе — о своих дворцах, грузинских вековых деревьях для своего сада, что еще украсть на своём посту, а не о Грузии. И еще, как угодить Путину и уничтожить гениального реформатора, Михаила Саакашвили. Он им, «как кость во рту!», — написала Алла Дудаева о грузинском правительстве (орфография и пунктуация сохранены — ИА REGNUM).

Напомним, что после гибели Джохара Дудаева его вдова при попытке незаконно пересечь границу была задержана российскими спецслужбами, но затем в обмен на публичную поддержку избирательной кампании Бориса Ельцина 1996 года была освобождена без всяких для себя негативных последствий. Затем Алла Дудаева свободно выехала за рубеж, где регулярно выступает с антироссийским заявлениями. Во время правления в Грузии Михаила Саакашвили она вела собственную передачу на грузинском пропагандистском русскоязычном телеканале ПИК. Сейчас Дудаева проживает в Швеции, где получила политическое убежище.