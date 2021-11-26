Тирана, 26 ноября, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Дом 38-летнего Клёдиана Чаламани — убийцы восьмилетнего Матео Васиу в деревне Грецал в округе Албании Фиер был сожжен 26 ноября.

Цитата из к/ф «Олдбой», реж. Пак Чхан-ук. 2003. Южная Корея Месть

Как сообщает албанское новостное агентствo Telegrafi, родственники убитого ребенка заняты сбором подписей в поддержку возвращения смертной казни.

Матео побежал за хлебом для Чаламани, а, вернувшись, якобы стал его дразнить, за что Чаламани убил мальчика лопатой, после чего закопал на своем участке. Чаламани был безработным и жил на подаяния, которые получал от жителей его деревни, в том числе и от семьи Васиу.