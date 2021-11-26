Туркестан, Казахстан, , 17:32 — REGNUM Узбекистан и Казахстан в рамках третьего Форума межрегионального сотрудничества, прошедшего 26 ноября в казахском городе Туркестане, подписали 54 инвестиционных и коммерческих контракта на общую сумму $611,3 млн. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные правительства Казахстана.

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«Документы направлены на развитие сотрудничества в сферах машиностроения, агропромышленном комплексе, производстве строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развитии инфраструктуры и других», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что на Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Средней Азии.

«Двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года превысил $2,9 млрд, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года», — говорится в публикации.

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