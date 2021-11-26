Туркестан, Казахстан, 26 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Узбекистан и Казахстан в рамках третьего Форума межрегионального сотрудничества, прошедшего 26 ноября в казахском городе Туркестане, подписали 54 инвестиционных и коммерческих контракта на общую сумму $611,3 млн. Об этом сообщает Подробно.⁠уз со ссылкой на данные правительства Казахстана.

People2people.com.ua Сотрудничество Узбекистана и Казахстана

«Документы направлены на развитие сотрудничества в сферах машиностроения, агропромышленном комплексе, производстве строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развитии инфраструктуры и других», — говорится в сообщении.

Издание сообщает, что на Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Средней Азии.

«Двусторонний товарооборот за девять месяцев 2021 года превысил $2,9 млрд, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года», — говорится в публикации.