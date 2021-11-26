Рука, Финляндия, , 17:31 — REGNUM 26 ноября 22-летний российский лыжник Александр Терентьев завоевал золото в спринте классическим стилем на первой стадии Кубка Мира по гонкам на лыжах, проходящем в Руке (Финляндия). В финальном забеге Терентьев показал результат в 2 минуты и 31,7 секунды. Второе и третье места соответственно заняли норвежские лыжники Йоханнес Клебо (+1,18 секунды) и Эрик Вальнес (+2,13 секунды).

Христина Мацокина и Александр Терентьев Krsk2019.ru

По результатам первого этапа Кубка Мира по лыжным гонкам Александр Терентьев отобрался на Олимпийские игры в Пекине-2022. Об этом сообщил главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».