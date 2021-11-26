Кабул, , 17:30 — REGNUM 75 предметов старины, относящихся к кушанскому периоду, были привезены в музей из района Хум-Заргар провинции Каписа и медного рудника Айнак-Логарм, Афгнистан. Об этом сообщает Tolonews.

По словам сотрудников музея, возраст древностей определяется в две тысячи лет.

«Эти работы включают глиняную посуду и металлические фрагменты, различных орудий труда, — сказал Мохаммад Фахим Рахими, директор Национального музея. — Есть еще несколько небольших статуэток, которые были доставлены сюда для их сохранности».

Между тем, и.о. министра информации и культуры Хайрулла Хайрхах заявил, что они пытаются предотвратить контрабанду древностей за границу.

«В нашем распоряжении имеются очень древние экспонаты, которые мы хотели бы продемонстрировать людям всего мира», — сказал и.о. министра информации и культуры.

«Мы находимся в постоянном контакте с учреждениями, которые поддерживают и восстанавливают такие предметы для нас, и весной, если Бог даст, начнутся реставрационные работы», — сказал Забихулла Муджахид, пресс-секретарь Исламского Эмирата.

В то же время, за последние пять месяцев некоторые предметы старины, контрабандой вывезенные в другие страны, были найдены в сотрудничестве с Интерполом и возвращены в Национальный музей.

Кушанское царство — древнее государство на территории современной Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии; период расцвета приходится приблизительно на 105−250 годы н.э.