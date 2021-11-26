Вашингтон, 26 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Латвию и Швецию для проведения двусторонних переговоров и обсуждения вопросов безопасности, сообщает 26 ноября Госдепартамент.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Поездка пройдет с 29 ноября по 2 декабря на фоне роста напряженности между Россией и западным военным альянсом после якобы наращивания российских сил у границы с Украиной.

В Риге Блинкен примет участие в заседании Североатлантического альянса и проведет двусторонние переговоры с коллегами по НАТО. В столице Швеции Стокгольме министры стран — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсудят проблемы безопасности.

Ранее США сообщили, что сохраняют приверженность обязательствам перед странами на восточном фланге Североатлантического альянса (НАТО), куда входят Румыния, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва и Словакия.