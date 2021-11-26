Кудрово, Ленинградская область, 26 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Строительство станции Петербургского метрополитена в городе Кудрово — одном из крупных населенных пунктов Ленинградской области, расположенном на границе с Санкт-Петербургом — оценено в 57 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 26 ноября сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Дарья Драй ИА REGNUM Пробка в Кудрово

По его словам, Ленобласть сделала проект планировки по своей территории, предоставила место для строительство электродепо. В свою очередь Петербург выполнил предпроектные работы и выполняет проект планировки по территории города.

«Определена примерная стоимость контракта, порядка 57 млрд рублей, — заметил чиновник. — Заказываем проект строительства метро от станции «Улица Дыбенко» до Кудрово».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ленобласти поддерживают планы по строительству новой станции Петербургского метрополитена в городе Кудрово на границе с Петербургом, но видят эту станцию центром большого транспортного узла. Под строительство метродепо «Правобережное» в Ленобласти уже зарезервировали 120 га территории. С появлением метро ускорится развитие зоны застройки «Кудрово», общественно-деловой зоны «Кудрово — Новосаратовка» и промышленной зоны «Деревня Старые Колтуши».