д. Брузги, , 17:24 — REGNUM Выступая 26 ноября перед пропагандистами в лагере нелегальных мигрантов близ белорусско-польской границы, Александр Лукашенко рассказал новую историю в духе ставшего мемом якобы перехваченного разговора «Ника и Майка». Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, на этот раз он поведал: «Вчера мы перехватили сообщение: рекомендация всем западным политикам не общаться с журналистами, особенно белорусскими и российскими. Потому что они, когда сюда приезжают, вы за ними бегаете: «Скажите это, скажите то…» Они в дикую ситуацию попадают, не знают, что делать».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отвечая на вопрос пропагандистов о том, «почему некоторые представители Запада, международных организаций практически не идут на контакт с журналистами», Лукашенко сообщил информацию о зарплатах. «Они приезжают для того, чтобы вам три слова брякнуть, и для того, чтобы походить и пропиариться. Вы имейте в виду, что они получают месячную зарплату столько, сколько мы все с вами, и я в том числе, получаем за месяц, — сообщил он. — Какие с ними могут быть разговоры и переговоры? Это люди пустые. Те, кто платит им зарплату, а в основном там американцы, европейцы и прочие, они и музыку заказывают».

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