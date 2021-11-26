Кемерово, 26 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В ходе прокурорских проверок угледобывающих предприятий Кузбасса в 25 шахтах выявлены нарушения в сфере безопасности, сообщает 26 ноября пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

Afedchenko В шахте

По результатам проверок возбуждено 55 административных дел и одно уголовное по факту халатности,

«Выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности и охраны труда, связанные с необорудованием путей эвакуации, неисправностью электропроводки, непроведением инструктажей по технике безопасности и оценки условий труда, необеспечением средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушениями режима труда и отдыха», — уточняется в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, проверки соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда в шахтах Кемеровской области проводятся после трагедии на шахте «Листвяжная», где 25 ноября погибли 52 человека.