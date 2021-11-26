Брюссель, 26 ноября, 2021, 17:23 — ИА Регнум. Один случай заражения южноафриканским штаммом коронавируса зафиксирован в Бельгии, передаёт 26 ноября LN24.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Брюссель. Бельгия

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По словам бельгийского министра здравоохранения Франка Ванденбрука, пока не ясно, опаснее ли эта болезнь, чем вызванная штаммом «Дельта».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Африки у гражданина ЮАР обнаружили новый штамм коронавируса — B.1.1.529. Некоторые страны «закрылись» от южноафриканских государств.