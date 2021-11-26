26 ноября 2021 | Время чтения 5 мин

Драгана Трифкович, , 19:42 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 24 и 25 ноября побывал с долгожданным визитом в России и провел переговоры с президентом Владимиром Путиным. Анонсируя этот визит, Вучич рассказал сербской общественности о том, что главной темой переговоров с президентом России будет цена, по которой российский газ будет поставляться в Сербию.

Владимир Путин и Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

О необходимости подписания долгосрочного энергетического соглашения на поставки российского газа, помимо Вучича, накануне встречи заявили и другие члены сербского руководства. Как известно, срок десятилетнего соглашения, подписанного между Сербией и Россией в 2012 году, завершится в конце текущего года.

Тем не менее на основании той части переговоров Вучича и Путина, которую освещали российские и сербские СМИ, можно сказать, что цена на газ не была главной темой. Ей стало развитие российско-сербского сотрудничества во всех направлениях. Российская Федерация в последние годы регулярно инициирует развитие взаимодействия с Сербией в политической, энергетической, экономической, военной, образовательной, научной, культурной и других сферах. В этом смысле встреча приняла форму прямого обсуждения двумя президентами многочисленных тем, прежде всего, стратегических. Это актуальная ситуация на Балканах, косовский вопрос и события в Боснии и Герцеговине.

После встречи Александр Вучич заявил журналистам, что во время переговоров президент Путин подготовил для него 90 вопросов. Это говорит о том, насколько подробно российская сторона готовила эту встречу. Президент Вучич сильно волновался из-за подписания «исторического» договора о продлении газового контракта на следующие полгода, который подразумевает сохранение в этот период прежней цены на уровне $270 за 1000 кубометров, и поэтому забыл рассказать общественности о той части переговоров, которая была посвящена политическим вопросам. По степени значимости темы безопасности на Балканах и решения косовской проблемы должны быть приоритетными, и не только для российской стороны.

Президент Сербии Александр Вучич и президент России Владимир Путин на переговорах в Сочи Kremlin.ru

Справедливости ради, нужно отметить, что президент Сербии упомянул о том, что Россия не меняет свою позицию по поводу необходимости соблюдения международного права и резолюции 1244 СБ ООН по Косово и Метохии, но он не уточнил, какую позицию по косовскому урегулированию в Сочи представила сербская сторона. Неоднократно мы слышали от президента Сербии, что резолюцию 1244 нужно изменить, а несколько дней назад он заявлял о том, что ему хотелось бы, чтобы переговоры с Приштиной были завершены. В этом смысле непонятно, какую именно позицию занимает Сербия, если мы знаем, что Приштина требует от Белграда только признания. С другой стороны, до сегодняшнего дня мы не увидели платформы для ведения переговоров по Косово, которую Сербская прогрессивная партия обещала представить своим избирателям еще в 2012 году во время предвыборной кампании.

Александр Вучич сообщил общественности о том, что Сербия закупает российские противотанковые системы «Корнет». Это очень хорошая новость. Кроме того, он намекнул, что Сербия в скором будущем у России закупит и стратегическое вооружение. Если Сербия решиться на приобретение систем ПВО С-400, она обеспечит себе безопасность в долгосрочной перспективе. Для Сербии чрезвычайно важно углубление и расширение военного сотрудничества с Россией, которое сейчас намного ниже того уровня, на котором находится сотрудничество Белграда с НАТО. Так как Сербия заявляет о себе как о военно нейтральном государстве, нужно, чтобы уровень сотрудничества с Североатлантическим альянсом и с Россией был примерно одинаков. Это подразумевало бы предоставление дипломатического статуса российским военным и открытие российской военной канцелярии в министерстве обороны, где уже ряд лет работает канцелярия НАТО.

С-400 © ИА REGNUM

Новый газовый контракт важен для Сербии, но если сербские власти желают получить хорошую стоимость углеводородов, они должны подумать об изменении парадигмы, которая не позволяет русскому капиталу прийти в Сербию. На сербском рынке западные, турецкие, арабские и китайские компании пользуются всеми преференциями. Российским компаниям нужно обеспечить такие же условия. Нелогично требовать от России уступок по поводу цены на газ для того, чтобы западные и ближневосточные компании могли еще больше зарабатывать на сербском рынке. До сих пор у нас была ситуации, когда Россия, принимая участие в некоторых тендерах в Сербии, предлагала лучшие условия, но не выигрывала по непонятным причинам. Так случилось при продаже горнодобывающего комбината Бор. С другой стороны, западные компании получают деньги из сербского бюджета, выгодную схему налогообложения и к тому же во многих тендерах имеют право принимать участие только компании из стран Евросоюза. Поэтому нужно сменить деловую политику по отношению к российским компаниям, они должны пользоваться такими же привилегиями.

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Александр Вучич не рассказал об одном простом факте: он не достиг заданной цели своей поездки в Россию — не подписал долгосрочный контракт на поставки газа. Президент России упомянул, что о цене газа будут договаривать хозяйствующие субъекты, и что Сербия получит хорошую цену. Учитывая увеличение стоимости газа на европейском рынке, в данных обстоятельствах Сербия может ожидать такую же цену, которую получила Молдавия, что опять означает её рост на 100%. Вучич постоянно подчеркивает экономические успехи Сербии и ускоренное развитие сербской экономики и этим посылает сигнал о том, что растет и покупательная способность страны. Так что его заявления по поводу того, что Сербия не может позволит себе стопроцентное увеличение стоимости газа немного не соответствуют другим его заявлениями. Или Сербия не такой уж и «экономический тигр», как он говорит, или она всего лишь добивается того, чтобы меньше платить русским. Россия имеет полное право учитывать свои интересы и вести переговоры с заинтересованными покупателями, отталкиваясь от рыночных условий. Признания в любви никого не прокормят, а те, кто признается в любви к России, часто умеют выгодно пользоваться привилегиями, полученными от неё для того, чтобы развивать отношения с Западом.