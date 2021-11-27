27 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Артём Дубровский, , 11:27 — REGNUM Несколько дней назад в России состоялась премьера фантастического боевика с элементами ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» — очередной попытки американских кинематографистов перенести на большие экраны сюжеты из культовой игровой франшизы Resident Evil. И, как показывают первые оценки от зрителей и критиков, попытки провальной.

Цитата из к/ф «Обитель зла: Раккун-сити». Реж. Йоханнес Робертс. 2021. США — Германия

Корреспондент ИА REGNUM подготовил подборку мнений от профильной прессы и рядовых посетителей кинотеатров, чтобы сложить предварительное впечатление о проекте ещё до похода в кинозал.

Критики поставили новой «Обители зла» всего 44 балла из 100 на популярном сайте-агрегаторе Metacritic. Оценка базируется на 15 рецензиях, из которых 5 — позитивные, 3 — негативные и 7 — смешанные. Журналисты отмечают, что картина страдает от перегруженности персонажами и сюжетными завязками.

«Раккун-Сити» изобилует таким количеством персонажей и сюжетных завязок, что ничему из этого не находится места для дальнейшего развития. Довольно неплохой актёрский состав заживо похоронен под слишком поспешным и непродуманным сценарием. Не помогает и то, что фильм получился излишне мрачным и скучным по тонам», — The Wrap.

Некоторые критики, в свою очередь, пишут, что картина может прийтись по душе фанатам игр-первоисточников.

«Раккун-Сити» может вознаградить прожжённых фанатов видеоигр тем, что серия наконец-то вернулась к своим истокам. Однако все остальные захотят как можно скорее покинуть город — как и большинство персонажей фильма», — Los Angeles Times.

Цитата из к/ф «Обитель зла: Раккун-сити». Реж. Йоханнес Робертс. 2021. США — Германия

Часть обозревателей хвалит режиссёрскую работу Йоханнеса Робертса, однако отмечает, что даже она не спасает фильм от многочисленных проблем и недочётов.

«Единственный сюрприз этого фильма заключается в том, что Робертс избегает дешёвых скримеров в пользу хорошо придуманных напряжённых сцен», — The New York Times.

Другие же пишут, что Робертс откровенно не справился со своей работой.

«Какими бы ни были недочёты прошлых частей «Обители зла», те фильмы не были такими же унылыми, как «Раккун-Сити». Похоже, Робертс совсем не знает, как выдоить из имеющегося первоисточника хоть что-то похожее на ужас», — Film.

Часть критиков всё же считает, что «Раккун-Сити» хорошо справляется со своей главной задачей — немного развлечь зрителя незамысловатой историей.

«Это пустой и очень весёлый фильм, который длится меньше двух часов и содержит в себе ровно столько развития персонажей, чтобы вы начали им сопереживать», — New York Post.

Зрители тоже встретили картину без особого энтузиазма. Они поставили «Раккун-Сити» 4,2 балла из 10. Оценка базируется на 66 рецензиях, из которых 25 — позитивные, 39 — негативные и 2 — смешанные.

Цитата из к/ф «Обитель зла: Раккун-сити». Реж. Йоханнес Робертс. 2021. США — Германия

«Впустую потраченный потенциал. Слишком много изменений и при этом никакой связанной истории», — Quatra.

«Абсолютно ужасный фильм без каких-либо положительных качеств», — cane.

«Что плохого в этом фильме? Да абсолютно всё: от костюмов до сюжета», — LeandroB.

«Это не отвратительный фильм. В нём плохая компьютерная графика, но он всё равно мне понравился. Сразу вспомнились многие моменты из игр, а также порадовал фансервис», — Matheus 1995.

«Идеальная адаптация, которая очень бережно отнеслась к франшизе-первоисточнику. Очень рекомендую», — Melissav.

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