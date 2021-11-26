Калуга, 26 ноября, 2021, 17:26 — ИА Регнум. Калужская область выиграла одну из номинаций премии «Сокровища России», итоги которой были опубликованы 25 ноября National Geographic Traveler — организатором проекта. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном Агентстве по развитию туризма.

Фото журнала National Geographic Traveler Космический маршрут

Конкурс проходил между регионами России, которые представили по одному своему номинанту в каждую из 10 номинаций премии. На победу в конкурсе, помимо Космического маршрута по Калуге, претендовали усадьба Полотняный завод, Инновационный культурный центр, Калужское тесто, Хлудневская игрушка, Масленица в Никола-Ленивце, озеро Бездон в Барятинском районе, пешеходный маршрут по Боровску, проект «Лето на Оке». Номинация «Пляжный, оздоровительный и рекреационный курорт» осталась без конкурсанта от Калужской области: представленная для участия в этой категории Таруса была отклонена оргкомитетом премии. Победители определялись путем народного голосования, которое длилось с июля до конца октября. В номинации «Экскурсионный маршрут» за «Космический маршрут по Калуге» свои голоса отдали 19% проголосовавших в данной номинации.

«Сокровища России» — ежегодный проект журнала National Geographic Traveler, запущенный в 2021 году. Он посвящен туристическим возможностям страны и нацелен на поддержку внутреннего туризма. По задумке организаторов, проект поможет не только определить главные достопримечательности и наиболее популярные места и объекты регионов России, но и открыть новые точки на туристической карте страны.