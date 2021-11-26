Амстердам, 26 ноября, 2021, 17:13 — ИА Регнум. Прилетевшие из ЮАР в аэропорт Схипхол (Нидерланды) вынуждены оставаться в аэропорту, поскольку без отрицательных результатов тестирования на COVID-19, которое проводится тут же, их не пускают в город, передаёт 26 ноября Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Цитата из к/ф «Терминал». Реж. Стивен Спилберг. 2004. США В аэропорту

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Все шесть сотен прибывших остаются в самолёте до получения результата теста. Также они могут переждать в специально отведённом помещении в воздушной гавани. Результаты экспресс-тестирования будут готовы через несколько часов — к 22:30 мск.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на юге Африки зафиксирован новый штамм коронавируса. Ряд стран приостановил авиасообщение с африканскими государствами — в том числе Нидерланды.