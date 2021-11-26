Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Министерство внутренних дел США опубликует долгожданный отчет о тратах на экологию и экономических выгодах аренды нефти и газа 26 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден (сс) The White House

Администрация президента США Джо Байдена начала подготовку обзора в начале этого года, что стало первым шагом в выполнении предвыборного обещания прекратить на федеральном уровне бурение на ископаемых видах топлива.

Ожидается, что отчет предложит нововведения для федеральной программы лизинга нефти и газа в США. Напомним, что в рамках программы министерство внутренних дел обязано регулярно проводить аукционы по продаже федеральных земель для бурения нефтяных и газовых скважин. Данная инициатива направленна на привлечение средств в государственную казну.