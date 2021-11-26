Вашингтон, 26 ноября, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел США опубликует долгожданный отчет о тратах на экологию и экономических выгодах аренды нефти и газа 26 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

(сс) The White House Президент США Джо Байден

Администрация президента США Джо Байдена начала подготовку обзора в начале этого года, что стало первым шагом в выполнении предвыборного обещания прекратить на федеральном уровне бурение на ископаемых видах топлива.

Ожидается, что отчет предложит нововведения для федеральной программы лизинга нефти и газа в США. Напомним, что в рамках программы министерство внутренних дел обязано регулярно проводить аукционы по продаже федеральных земель для бурения нефтяных и газовых скважин. Данная инициатива направленна на привлечение средств в государственную казну.