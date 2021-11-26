26 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Британцы обсудили в Twitter письмо премьер-министра Бориса Джонсона президенту Франции Эммануэлю Макрону и отказ Франции от переговоров с Британией по вопросу миграционного кризиса.

Джейн Спай, , 19:41 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал открытое письмо, адресованное президенту Франции Эммануэлю Макрону, где обозначил пять шагов для решения миграционного кризиса. Помимо усиления контроля политик предложил разработать договор, на основании которого мигрантов можно будет возвращать обратно во Францию. Таким образом, по мнению британского правительства, удастся остановить деятельность группировок контрабандистов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Эммануэль Макрон негативно отреагировал на письмо, он заявил, что публикация открытого письма в своем аккаунте в Twitter была не серьезным шагом. Представитель президента добавил, что в личном разговоре Джонсон и Макрон договаривались о другом. Дипломатический скандал разгорелся еще сильнее после того, как Франция отменила приглашение британского министра внутренних дел Прити Пател.

Многие пользователи отметили, что они не удивлены поведением Франции, потому что в письме Францию практически буквально обвиняют в миграционном кризисе, а потом еще и указывают, что делать.

«Если вы пытаетесь написать письмо, которое будет раздражать Францию, тогда вам нужно предпринять следующие шаги: во-первых, поздравь сам себя и займи высокую моральную позицию, во-вторых, сделай письмо публичным, чтобы усилить первый пункт, в-третьих, скажи Франции и Европейскому союзу усилить контроль на границе. Той самой границе, контроль над которой Великобритания собиралась восстанавливать после выхода из состава Европейского союза. Впечатляюще», — прокомментировала @PedderSophie.

Часть пользователей считает, что письмо было придумано только для саморекламы Джонсона, чтобы показать, какой он хороший, что ему так жалко погибших мигрантов. По факту же вышло так, что всю проблему политизировали, а дипломатические отношения со страной, которая играет важнейшую роль, висят на волоске.

«Письмо было опубликовано только для того, чтобы продвинуть Бориса Джонсона и таким образом начать спор. Этот вопрос нуждается в немедленных действиях и дипломатии двух сторон, которые будут работать вместе, которые будут держать жалкую политику подальше», — написал @asb2855.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (сс) UK Prime Minister

«В целом мы больше не дружим с Францией, не так ли?» — поинтересовался @NickHeathADI.

«Это одна проблема, где политика не должна быть основным фокусом», — считает @AmitChampaneri1.

Некоторые комментаторы напомнили, что одной из причин выхода Великобритании из состава Европейского союза было желание вернуть контроль над своими границами. Они отметили, что это стало еще одним невыполненным обещанием, потому что провал очевиден.

«Я смотрю, возвращение контроля идет по плану», — отметил @kingcal91.

«Я запутался, зачем нам нужна Франция? Мы разве из ЕС не для того выходили, чтобы вернуть контроль за нашими границами?» — поинтересовался @kenny_doc.

Пользователи написали, что винить во всем Францию бесполезно и безрассудно, потому что в кризисе виноваты страны по об стороны канала.

«Что Джонсон хотел показать написанием и публикацией этого письма? Мы не можем винить французов за этот беспорядок. Это наши границы, а не французские. Мы же вернули контроль за ними, не так ли?» — добавил @NotToryScum.

Некоторые пользователи принялись критиковать Францию за то, что они отметили приглашение Прити Пател на саммит. Ряд комментаторов с ними не согласился, потому что Франция не ушла от обсуждения возможных решений, она просто не хочет говорить с Великобританией.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател (сс) Foreign and Commonwealth Office

«Они не отменили обсуждение. Они отменили приглашение Великобритании. Франция будет говорить со своими партнерами в ЕС без Великобритании, которой очевидно нельзя доверять», — объяснил @gary_d_carter.

Пользователи посоветовали премьер-министру пройти курсы дипломатии, потому что реакция Франции на письмо была вполне очевидной и ожидаемой.

«Посоветуйте мне и Прити какие-нибудь курсы по дипломатии. Подписано — Борис Джонсон», — прокомментировал @fenwickdixon.

«Никаких представлений о международном праве. Никаких представлений о дипломатии. И вообще никаких представлений», — добавил @MarkCun13595313.

«Давайте я проясню. Великобритания вот-вот должна была начать переговоры с соседом по поводу международной проблемы. Премьер-министр самовольно публикует письмо, в котором выставляет соседа ответственным за выполнение основной части работ по решению проблемы. И Великобритания удивляется, почему сосед отказывается от переговоров», — разъяснил @Marggramb.

Напомним, 24 ноября при пересечении Ла-Манша по пути из Франции в Великобританию утонули 27 мигрантов. Эта трагедия стала самой крупной с 2014 года за все время наблюдения за мигрантами.

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