Киев, , 17:08 — REGNUM Киев ожидает от нового правительства Германии гарантий сохранения доходов за транзит российского газа, помощи в подавлении Донбасса, усиления давления на Россию и содействия в получении членства ЕС, заявил 26 ноября на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Цитата из видео «Привітання Президента України з Днем Конституції». president.gov.ua

«Я ожидаю предметных вещей, результатов, которые нам бы очень сильно помогли и экономически, и в энергетической безопасности …, и в энергетической независимости Украины, и в спокойствии в украинском Донбассе, мощной санкционной политики, пока нам не вернут наши территории, мощных гарантий относительно газа, других энергоресурсов со стороны Германии и все-таки максимального давления на Россию относительно прекращения военного конфликта в Донбассе», — перечислил свои «хотелки» украинский президент.

Кроме того, Зеленский рассказал, что хочет от нового канцлера Германии поддержки в вопросе вступления Украины в Евросоюз.

«Я бы очень хотел, чтобы новый канцлер Германии был более четким относительно членства Украины в Европейском союзе и не боялся за это обратной реакции других государств», — рассказал Зеленский.

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