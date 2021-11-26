Санкт-Петербург, 26 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. 26 ноября главный тренер санкт-петербургского «Зенита» сообщил, что 26-летний форвард сборной Ирана по футболу Сердар Азмун, пропустивший последний матч «сине-бело-голубых» с «Мальме», приступил к тренировкам в общей группе. В воскресенье, 28 ноября, «Зенит» в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» сыграет с московским ЦСКА в матче шестнадцатого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Дарья Драй ИА REGNUM Сердар Азмун

В текущем сезоне Сердар Азмун принял участие в восемнадцати матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее спортивный директор «Лиона» Жуниньо Пернамбукано подтвердил информацию о том, что французский клуб предпримет попытку подписать Азмуна в зимнее трансферное окно. Текущее соглашение иранского нападающего с российским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.