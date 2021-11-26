Сочи, Краснодарский край, , 17:05 — REGNUM Чем больше контактов будет установлено по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта, тем лучше. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чем больше контактов, в том числе и прямых, тем лучше. И прямые контакты двухсторонние вообще в приоритете. Знаю, что у вас намечена встреча в Брюсселе. Вы согласились приехать там провести встречу. Мы это тоже приветствуем», — заявил Путин.

«Я на этот счет разговаривал с председателем Евросовета, господином Мишелем. Он вас ждёт. Но надеюсь, мы сделаем шаг вперед, и можно будет сделать дальнейшие шаги на других площадках», — указал он.