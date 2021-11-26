Рязань, 26 ноября, 2021, 17:07 — ИА Регнум. Фестиваль ледовых скульптур запланирован во время новогодних каникул в Рязани. Подобное мероприятие пройдёт в городе впервые, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе мэрии.

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В рамках «Новогоднего фестиваля забав» с 15 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Рязани состоится около 200 праздничных мероприятий. Их проведут как в обычном, так и в онлайн-формате, запланированы также мастер-классы, игры, конкурсы, интерактивные программы и спортивные мероприятия. Впервые в городе устроят фестиваль ледовых скульптур, которые будут создавать мастера с мировым именем на глазах у зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, главным новогодним персонажем в Рязани для встречи 2022 годы выбрана былинная княжна Забава Путятишна.