Сочи, Краснодарский край, 26 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. В Нагорном Карабахе предстоит сделать ещё немало работы для урегулирования проблемных вопросов. Об этом 26 ноября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на трёхсторонней встрече президента России Владимира Путина с ним пррезидентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

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«Я не соглашусь с формулировкой президента Азербайджана, что, фактически, все пункты, кроме деблокады коммуникаций уже выполнены. Вы знаете, что это неоднократно обсуждали с Вами и очно, и по телефону, что существует ещё и проблема заложников и других издержек войны, военнопленных. Это очень важный гуманитарный вопрос», — заявил Пашинян.

«Главный смысл сегодняшней встречи не просто озвучить существование или несуществование каких-то проблем, а главное то, что мы сегодня сумели прийти или насколько это возможно прийти к конкретным решениям по стабилизации в регионе, в Южном Кавказе», — указал он.