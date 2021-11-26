Тамбов, , 17:00 — REGNUM Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сегодня, 26 ноября, во время рабочего визита в Тамбовскую область вручил временно исполняющему обязанности главы администрации Тамбовской области Максиму Егорову сертификат на получение инвентаря и оборудования для местных спортшкол, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Денис Мантуров вручил Максиму Егорову сертификат на спортивное оборудование и инвентарь Tambov.gov.ru

Сертификат предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресел-колясок для спортивных танцев и комплектов мишенных установок для занятий биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России.

По словам Максима Егорова, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.

«Хоккейные клюшки передадут отделению детского хоккея хоккейного клуба «Тамбов». Горные лыжи, сноуборды, кресло-коляску — областной спортивно-адаптивной школе, — уточнил Максим Егоров. — Региональный центр спортивной подготовки получит мишенные установки. Они будут использоваться на новой биатлонной площадке на территории лыжного стадиона «В парке «Дружба».

Проект по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России. Такой инвентарь получат спортивные школы в 44 регионах.

В 2021 году Минпромторг России уже поставил в детские спортшколы более 6 тысяч единиц спортивного инвентаря и оборудования, а также свыше сотни единиц аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.