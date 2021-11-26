Тамбовские спортшколы получат инвентарь и оборудование от Минпромторга
Тамбов, 26 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сегодня, 26 ноября, во время рабочего визита в Тамбовскую область вручил временно исполняющему обязанности главы администрации Тамбовской области Максиму Егорову сертификат на получение инвентаря и оборудования для местных спортшкол, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Сертификат предусматривает получение хоккейных клюшек, горных лыж, сноубордов, кресел-колясок для спортивных танцев и комплектов мишенных установок для занятий биатлоном, производство которых организованно при поддержке Минпромторга России.
По словам Максима Егорова, это оборудование будет использоваться в подготовке ребят в детских спортивных школах Тамбовской области.
Проект по передаче мишенных установок для занятий биатлоном реализован благодаря совместным усилиям Минпромторга России и Союза биатлонистов России. Такой инвентарь получат спортивные школы в 44 регионах.
В 2021 году Минпромторг России уже поставил в детские спортшколы более 6 тысяч единиц спортивного инвентаря и оборудования, а также свыше сотни единиц аппаратно-программных комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовленности.