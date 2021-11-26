Сочи, Краснодарский край, 26 ноября 2021, 16:57 — REGNUM Целью нынешней встречи глав России, Азербайджана и Армении является рассмотрение вопроса, как добиться улучшения ситуации в Нагорном Карабахе, а также развития этого субъекта и всего Закавказья, заявил 26 ноября президент РФ Владимир Путин на переговорах в Сочи.
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Говоря о том, что год назад удалось остановить войну в Нагорном Карабахе, Путин заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сочи стартовали переговоры Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по теме Нагорного Карабаха.
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