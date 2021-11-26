Москва, , 16:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ищет новые источники финансирования в условиях сокращения ресурсов. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ринат Ахметов, известная персона, один из крупнейших украинских олигархов. Ранее Зеленский объявлял о «деолигархизации» Украины. И конкуренты Зе&Ко среди местных олигархов, естественно, не в восторге от перспективы «раскулачивания». Александр Дудчак «Заявление Зеленского о готовящемся госперевороте — это эпизод во внутривидовой борьбе в условиях сужающихся источников обогащения. Уже есть подозреваемые в участии в попытке государственного переворота, в частности,, известная персона, один из крупнейших украинских олигархов. Ранее Зеленский объявлял о «деолигархизации» Украины. И конкуренты Зе&Ко среди местных олигархов, естественно, не в восторге от перспективы «раскулачивания».

«На 26 ноября намечено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где возможно, решится судьба Рината Ахметова и других крупнейших украинских бизнесменов», — отметил политолог.

Александр Дудчак «Заметно, что украинские политики уже не изучали политэкономию, и не знают, что в условиях капиталистического строя неизбежно происходит концентрация и централизация капитала. Капитал стремится к монополии. И вести борьбу с отечественным капиталом, будучи ярым сторонником именно капитализма, а не социализма, можно только в интересах капитала иностранного — свято место пусто не бывает».

«Впрочем, вся экономическая политика Украины проводится в интересах иностранного капитала, а не отечественного, и не своих граждан вообще. И решить проблему путем объявления конкурентов заговорщиками — гораздо проще, чем конкурировать рыночными методами. Ну, и «под шумок» отобрать в свою пользу определенные активы, попытаться поднять упавший на грунт рейтинг президента и его политической силы. Однако в случае провала этой кампании последствия для Зеленского могут быть катастрофическими», — заключил политолог.