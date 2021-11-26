Эксперт: Зеленский хочет поглотить Ахметова в рамках внутривидовой борьбы
Москва, 26 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ищет новые источники финансирования в условиях сокращения ресурсов. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.
«На 26 ноября намечено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где возможно, решится судьба Рината Ахметова и других крупнейших украинских бизнесменов», — отметил политолог.
«Впрочем, вся экономическая политика Украины проводится в интересах иностранного капитала, а не отечественного, и не своих граждан вообще. И решить проблему путем объявления конкурентов заговорщиками — гораздо проще, чем конкурировать рыночными методами. Ну, и «под шумок» отобрать в свою пользу определенные активы, попытаться поднять упавший на грунт рейтинг президента и его политической силы. Однако в случае провала этой кампании последствия для Зеленского могут быть катастрофическими», — заключил политолог.