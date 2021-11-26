Москва, 26 ноября, 2021, 16:59 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ищет новые источники финансирования в условиях сокращения ресурсов. Об этом 26 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Ринат Ахметов, известная персона, один из крупнейших украинских олигархов. Ранее Зеленский объявлял о «деолигархизации» Украины. И конкуренты Зе&Ко среди местных олигархов, естественно, не в восторге от перспективы «раскулачивания». Александр Дудчак «Заявление Зеленского о готовящемся госперевороте — это эпизод во внутривидовой борьбе в условиях сужающихся источников обогащения. Уже есть подозреваемые в участии в попытке государственного переворота, в частности,, известная персона, один из крупнейших украинских олигархов. Ранее Зеленский объявлял о «деолигархизации» Украины. И конкуренты Зе&Ко среди местных олигархов, естественно, не в восторге от перспективы «раскулачивания».

«На 26 ноября намечено заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, где возможно, решится судьба Рината Ахметова и других крупнейших украинских бизнесменов», — отметил политолог.

Александр Дудчак «Заметно, что украинские политики уже не изучали политэкономию, и не знают, что в условиях капиталистического строя неизбежно происходит концентрация и централизация капитала. Капитал стремится к монополии. И вести борьбу с отечественным капиталом, будучи ярым сторонником именно капитализма, а не социализма, можно только в интересах капитала иностранного — свято место пусто не бывает».

«Впрочем, вся экономическая политика Украины проводится в интересах иностранного капитала, а не отечественного, и не своих граждан вообще. И решить проблему путем объявления конкурентов заговорщиками — гораздо проще, чем конкурировать рыночными методами. Ну, и «под шумок» отобрать в свою пользу определенные активы, попытаться поднять упавший на грунт рейтинг президента и его политической силы. Однако в случае провала этой кампании последствия для Зеленского могут быть катастрофическими», — заключил политолог.