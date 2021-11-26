Дамаск, 26 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин совершил рабочий визит в Сирию, сообщает 26 ноября пресс-служба СК РФ.

Пресс-служба СК РФ Александр Бастрыкин

В ходе визита Александр Бастрыкин встретился с главой Бюро нацбезопасности и министром юстиции Сирии.

Руководитель сирийского Бюро нацбезопасности передал главе СК РФ ряд документов, способствующих расследованию некоторых преступлений террористического характера.

Пресс-служба подчёркивает, что российское следствие продолжает взаимодействовать с властями Сирии в вопросах пресечении терроризма и в сфере привлечении террористов к ответу.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Сирии в составе различных исламистских вооруженных формирований воюет большое количество экстремистов из России и бывших республик СССР.