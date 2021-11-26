Сочи, Краснодарский край, , 16:51 — REGNUM Армения, Азербайджан и Россия должны поддерживать и развивать добрососедские отношения друг с другом. Об этом 26 ноября заявил президент России Владимир Путин на трёхсторонней встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Путин, Алиев и Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Цель наших усилий — в том, чтобы создать условия для возрождения региона, чтобы люди могли там чувствовать себя в безопасности и могли бы нормально там заниматься хозяйственной деятельностью, могли бы развивать экономику», — заявил Путин.

«И для России это имеет большое значение, имею в виду особый характер отношений с Арменией и Азербайджаном. Мы вместе на протяжении столетий находились в составе единого государства, у нас очень глубокие исторические связи. Не хотелось бы, чтобы они разрушались. Наоборот, мы должны стремиться к тому, чтобы их восстанавливать и в будущем поддерживать», — указал он.