Белгород, , 17:06 — REGNUM Членов общественной палаты Белгородской области попросили оперативно по почте направить отзывы на проект федерального закона о введении QR-кодов. На ознакомление и реагирование им дали всего несколько часов. Информация об этом появилась в соцсетях 26 ноября.

Проверка QR-кода Дарья Драй (с) ИА REGNUM

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Письмо с просьбой оценить законопроект членам общественной палаты разослали около 12:00, а отзывы о нём следовало направить в ответ уже к 17:00, уточняет паблик «Белгород — это интересно».

«Судя по письму, с которым ознакомился БЭИ, членам ОП достаточно написать «поддерживаю», если они согласны со всеми пунктами закона. Однако, если они не согласны, в письме просят написать, почему именно. Совсем скоро Госдума будет рассматривать законопроект, и перед чтениями он должен пройти обсуждения в регионах. Обсуждения по почте ¯\_(ツ)_/¯», — пишет сообщество.

Подписчики паблика недоумевают — почему на обсуждение закона отвели столь мало времени. Многие комментарии содержат нецензурные выражения.