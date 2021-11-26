Краснодар, 26 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Российской-армяно-азербайджанские переговоры по вопросу Нагорного Карабаха начались 26 ноября в Сочи на высочайшем уровне, сообщили в пресс-службе Кремля.

President.az Ильхам Алиев и Никол Пашинян в Мюнхене

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Переговоры российского президента Владимира Путина с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и армянский премьер-министром Николом Пашиняном приурочены к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

Это заявление, напомним, было подписано в Сочи Путиным, Алиевым и Пашиняном 9 ноября 2020 г. Инициатором нынешних переговоров является Путин: он пригласил на встречу глав обеих республик.